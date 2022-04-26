Son dakika | Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit oldu

19 Nisan'da terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu sürerken bir acı haber daha geldi.

Operasyon bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı şehit oldu. Şehidin şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Er Canlı'nın şehadet haberini Emin ve Zahide Canlı çiftine, Kaymakam Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay verdi.

Şehidin acı haberi sonrası yakınları ailenin evine gelirken Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın bekar olduğu öğrenildi.