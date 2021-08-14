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  3. Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! 5'i Rus, 3'ü Türk, 8 personel hayatını kaybetti

Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! 5'i Rus, 3'ü Türk, 8 personel hayatını kaybetti

Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangına müdahale etmek için bölgeye giden yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın düştüğü bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken uçakta 8 personelin bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. uçaktaki tüm personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika...Alınan bilgilere Kahramanmaraş'ta Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda çıkan  yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları da karadan ve havadan devam ediyor. 

UÇAKTA 8 PERSONEL VARDI

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı içerisinde 8 personel bulunuyordu. Personelden 5'nin Rus, 3'ünü Türk olduğu ifade edildi. Bunun yanında uçağın Rusya'dan kiralandığı Adana'daki yangın söndürme birimine bağlı olduğu öğrenildi.

TÜM PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm personelin hayatının kaybettiğini duyurdu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak!"

 

 

Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi

VALİ COŞKUN: UÇAKLA İRTİBAT KESİLDİ VE DÜŞTÜ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını söyledi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığından düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada," Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir." denildi. 

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından düşen uçağa ilişkin yapılan açıklamada, “Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.” denildi.  

Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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