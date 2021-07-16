SON DAKİKA! Kandilli duyurdu: Diyarbakır, Canveren - Ergani'de korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sarsıldı!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgide, Diyarbakır'da 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli'nin 5,0 km derinlikte ölçtüğü 4,0 büyüklüğündeki sarsıntının saati ise 11.44 olarak belirlendi.
Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
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