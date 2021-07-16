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  3. SON DAKİKA! Kandilli duyurdu: Diyarbakır, Canveren - Ergani'de korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sarsıldı!

SON DAKİKA! Kandilli duyurdu: Diyarbakır, Canveren - Ergani'de korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgide, Diyarbakır'da 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA! Kandilli duyurdu: Diyarbakır, Canveren - Ergani'de korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sarsıldı!
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