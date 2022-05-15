Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de saat 08.34'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.8 km olduğu ölçüldü.

AFAD'ın verilerine göre ise depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.