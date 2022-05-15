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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de saat 08.34'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.8 km olduğu ölçüldü.

 

 

AFAD'ın verilerine göre ise depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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