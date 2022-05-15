Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Akdeniz'de saat 08.34'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.8 km olduğu ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 15, 2022
AKDENIZ https://t.co/TcRFAGVevI
15.05.2022, 08:34:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
AFAD'ın verilerine göre ise depremin Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.52 km.Cyclades (Yunanistan), 183.18 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 15.05.2022, 08:34:37 TSİ
Enlem : 36.0940 N
Boylam : 25.4740 E
Derinlik : 13.80 km
Detay : https://t.co/YjUeQs8OIk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi