Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzerine üçüncü doz aşılama bugün başladı!Tuğba Ekinci "Ata'ma gelsin" diyerek 'Delikanlım' şarkısını seslendirdi! Müge ve Gülşen'in tepkileri olay oldu!Serencam nedir, ne demek? TDK Serencam kelime anlamıHaber Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Haber Editörü Maaşları, Haber Editörü İş İlanlarıSürekli akıllara gelen o sorunun cevabı bulundu! Covid-19 geçirmeyenlerin sırrı ortaya çıktı!Asistan/Stajyer Muhabir Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAdana'da deprem mi oldu son dakika? 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesiTanju Çolak'tan çok konuşulacak Hülya Avşar itirafı! "Hoşuma gitmedi desem yalan olur"Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adana Karaisalı'da 3.8 büyüklüğünde depremGedson'la ilgili flaş gelişme! Menajer Ahmet Bulut "2-3 milyon Euro'ya biter!"
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adana Karaisalı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adana Karaisalı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 10.17'de Karaisalı ilçesine bağlı Çevlik mahallesinde meydana geldi. Yerin 10.9 km altında meydana gelen deprem 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre de deprem 3,8 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 7.03 km olarak belirlendi. 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT