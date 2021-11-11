Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Adana Karaisalı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 10.17'de Karaisalı ilçesine bağlı Çevlik mahallesinde meydana geldi. Yerin 10.9 km altında meydana gelen deprem 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre de deprem 3,8 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 7.03 km olarak belirlendi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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