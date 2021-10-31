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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi saat 11:41'de Girit Adası'nda 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika...  Kandilli Rasathanesi saat 11:41'de Girit Adası'nda 3.5 şiddetinde deprem gerçekleştiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre Girit Adası'nda meydana gelen deprem 6.6 km derinliğinde gerçekleşti.

3.5'lik depremin 20 dakika kadar öncesinde aynı bölgede, 3.4 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.

 

 

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