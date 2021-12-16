Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi saat 18.44'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremin 8.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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