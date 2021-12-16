Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linkiSüper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi!Francesco Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Francesco Farioli Fatih Karagümrük ile yollarını mı ayırdı?Daniş isminin anlamı nedir, Daniş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika: 16 Aralık 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuÇavlı isminin anlamı nedir, Çavlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!Böken isminin anlamı nedir, Böken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şükrü Köksal Ünlü kimdir? | Galatasaray genel sekreteri Köksal Ünlü istifa mı etti?Bitek isminin anlamı nedir, Bitek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi...  Kandilli Rasathanesi saat 18.44'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremin 8.1 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT