Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Kedek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.59 sıralarında meydana gelen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 24, 2022
KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) https://t.co/YmvBLpkCFp
24.03.2022, 04:59:09 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 MART 2022
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 24 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
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AFAD SON DEPREMLER 24 MART 2022 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde: