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  3. Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Kedek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.59 sıralarında meydana gelen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 MART 2022

 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 24 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da 3,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 24 MART 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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