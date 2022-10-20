Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde yerin 5.6 km altında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 8.31 km altında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar panik ve korkuyla kendilerini dışarı attı.

Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Son dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

İzmir, Aydın'da deprem mi oldu 18 Ekim 2022 Salı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER 20 EKİM 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 20 Ekim 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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