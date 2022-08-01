Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Kahramanmaraş'ta ikinci deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathenesi, sabah 04.56 sıralarında Kahramanmaraş'ın Tevekkeli ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Sabah saatlerinde vatandaşı panik eden sarsıntının derinliği ise 5,9 kilometre olarak kaydedilmişti. Son dakika bilgilerine göre kentin Öksüzlü köyünde 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ART ARDA İKİ SARSINTI

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Öksüzlü köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.03 sıralarında meydana gelen sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Depremi ikinci kez hisseden Kahramanmaraşlı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından korkularını dile getirdiler.