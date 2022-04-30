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Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD söz konusu depremin Balıkesir açıklarında geldiğini belirledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 06.35'te meydana geldi. Yerin 5.0 km altında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçti. 

AFAD'da yer alan bilgilere göre ise deprem Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 15.67 km uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği  7.01, büyüklüğü ise 3.4 olarak belirlendi. 

Öte yandan 22 Nisan ayında Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Nisan 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
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