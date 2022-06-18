Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nden gelen habere göre Muğla, Marmaris'te, saat 22.15'te, yerin 72.6 km derinliğinde ve 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 18, 2022
TURUNC-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/K9fbTHusui
18.06.2022, 22:15:16 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 72.6 km#Kandilli