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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
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