Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün belli oluyor! Shevchenko mu Valerien Ismael mi? Yönetim kararını verdi!Kısmetse Olur'un hırçın güzeliydi! Cansel Çördük liseli kız kostümüyle dişil enerjinin kitabını yazdı! Fantezi stili erkekleri çıldırttı!Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır?Son dakika! Fenerbahçe'den Atilla Szalai'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama!ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı, tek parça izle 21 Mart 2022 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeTrabzonspor'da şampiyonluk turu başlıyor! Hasreti dindirmek için son 3 maç!Bakan Soylu'dan Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne müdahale açıklaması: "Gerekli soruşturma başlatılmıştır"Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandıGünlük burç yorumları 21 Mart Pazartesi 2022 | Koçlar günün en şanslısı, Boğalar aşkta en ulaşılmazı olacak!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasarhanesi, Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT