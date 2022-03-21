Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!

İstanbul halkına "rehavete kapılmayın" uyarısı! Barajlar doldu ama...

Ekrem İmamoğlu'nun ihale yolsuzluğunu deşifre eden 'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı çileden çıktı! "Ayıbı yapan İmamoğlu..."

İBB'nin ağaç yalanı ortaya çıktı, izin bile almamışlar! Taksim'de 3 ağaç için ortalığı ayağa kaldıranlar ise suspus!