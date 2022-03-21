Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasarhanesi, Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:39 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 25 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 21, 2022
YUNANISTAN https://t.co/LQJa19HbQf
21.03.2022, 10:39:45 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 25.2 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER