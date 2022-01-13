Son dakika | Kar tatili açıklamaları peş peşe geldi! İşte 14 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Son dakika haberi...Yurt genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından bazı illerde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi..

KARS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KONYA'NIN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

VAN'IN ERÇİŞ İLÇESİNDE OKULLAR YARIM GÜN TATİL

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildi.