Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası kritik açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşmesi gündeme geldiSon dakika | Kar yağışı futbol maçlarını vurdu: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını ertelediGelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarATV Müge Anlı FULL izle bugün 10 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeRami ne demek, TDK'ya göre Rami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Mart Çanakkale Destanı bilgi | Büyük Çanakkale zaferi bilgiDemet Akalın'dan külotla poz paylaşan Aleyna Tilki'ye sitem dolu sözler! Gülşen'e de gönderme yaptı!Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi | 18 Mart önemi
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | Kar yağışı futbol maçlarını vurdu: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını erteledi

Son dakika | Kar yağışı futbol maçlarını vurdu: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını erteledi

Son dakika... TFF, olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının bu hafta oynanamayacağını açıkladı.

Son dakika | Kar yağışı futbol maçlarını vurdu: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını erteledi

TFF'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer verildi:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. 

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı. "

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT