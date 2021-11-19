Birçok aktif fay hattının bulunduğu Türkiye'de çok sayıda deprem oluyor. Bu depremlerden biri de Erzurum oldu. Söz konusu depremi Erzurum'a komşu olan Kars ilindeki vatandaşlar da hissettiler. Bu kapsamda vatandaşlar da Son dakika: Kars'ta deprem mi oldu 19 Kasım 2021 Cuma? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde nerede deprem oldu? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SON DAKİKA: KARS'TA DEPREM Mİ OLDU 19 KASIM 2021 CUMA? KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Erzurum'ın Köprüköy ilçesinde saat 15.40'da yerin 6,94 km altında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 km derinlikte yerin 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Söz konusu deprem Kars ilinde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 19 KASIM 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 19 Kasım 2021 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.