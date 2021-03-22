Son dakika| Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Ayrılığa ilişkin olarak Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada," Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. " denildi.

Öte yandan Fuat Çapa ve ekibine kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.