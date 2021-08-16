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  3. Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

Son dakika... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanını yapan müteahhit Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tarafından el konuldu.

Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

Son dakika... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanını yapan müteahhit Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tarafından el konuldu. Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Öte yandan AFAD'ın saat 13.30'da yaptığı açıklamasına göre sel felaketindeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47’dir." denildi. 

Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı’nın yatağında yer alan 8 katlı Ölçer Apartmanı, sel felaketinde çökmüştü. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmandan şimdiye kadar 2 vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. 

Son dakika | Kastamonu Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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