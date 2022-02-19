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  3. Son dakika| Katliam gibi kaza! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Son dakika| Katliam gibi kaza! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Son dakika... Konya'da aşırı buzlanma nedeniyle tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Son dakika| Katliam gibi kaza! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Edinilen bilgilere göre İzmir'den yola çıkan 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre ise 2'si şoför olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste 6 kişi hayatını kaybetti, r 41 kişi yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Yasemin Özkan

Nazan Uysal

Mustafa Karakan

Mehmet Alçık

Büşra Nur Kaçan

Aslıhan Akdoğan 

(AA)

Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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