Son dakika| Katliam gibi kaza! Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı! Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Son dakika... Konya'da aşırı buzlanma nedeniyle tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İzmir'den yola çıkan 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre ise 2'si şoför olmak üzere 47 kişinin bulunduğu otobüste 6 kişi hayatını kaybetti, r 41 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:
Yasemin Özkan
Nazan Uysal
Mustafa Karakan
Mehmet Alçık
Büşra Nur Kaçan
Aslıhan Akdoğan
(AA)