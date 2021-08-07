Son dakika | Kaymakamlık açıklama ile duyurdu: Şile'de denize girmek bir kez daha yasaklandı

İstanbul'da vatandaşların denize girmek için çoğunlukla tercih ettiği Şile'de Kaymakamlık önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre ilçede denize girmek bugün (7 Ağustos Cumartesi) yasaklanırken Pazar günü duruma göre yeni bir karar alınacağı bildirildi.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre;

07.08.2021 Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı,

08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.

Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır.

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.

Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi (bugün) Saat:12.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.

08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır."