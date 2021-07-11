Son dakika! Kenan Karaman Beşiktaş'ta

Genç futbolcu Kenan Karaman birçok takımın transfer listesinde bulunuyordu. 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Kenan Karaman Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sözleşmeyi imzalayan oyuncu yarın kampa katılacak.