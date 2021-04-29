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  3. SON DAKİKA! Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Zirvesi açıklamaları!

SON DAKİKA! Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Zirvesi açıklamaları!

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi hakkında açıklamalar yapıyor.

SON DAKİKA! Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Zirvesi açıklamaları!

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi hakkında açıklamalar yapıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

"Şu anda bir zemin olmayabilir ama ilerleyen süreçte nasıl bir zemin olacak bakacağız. Uluslararası olarak tanımadan bizim masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacak. Eşitlik olabilmesi için iyi niyetinin olmadığını bugün yine gördük. Kıbrıs Rum tarafının açık açık söylediği, şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aynen devam etmesi. Günün sonunda Türkiye ile bağlarının koparılması düşünülüyorsa, burada Türkiye'nin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Kıbrıs ne eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ne eski Doğu Akdeniz'dir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

"Toplantının amacı ortak müzakere için yeni bir zemin arayışıydı. Egemen eşitliğe dayalı çözümü yazılı ve sözlü olarak konuştuk, KKTC'nin çabalarına da tam destek verdik.

Rum tarafının Ada'nın tek taraflı hakimi gibi davrandığını biz de söyledik. Yeni düzenin artık iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Kıbrıs Türklerinin statüsünün belirsiz kalacağını da özellikle belirttik. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı egemen eşitliğe karşı çıktı. Anastasiadis, Eşitlik verilirse, ortaklık işlevi olmaz' lafını tekrarladı, ayrıca BM Genel Sekreteri Guterres'in önerilerini de sık sık reddetti. Tatmininin limitini alaycı şekilde sorduk, tabi cevap veremediler, üstten üstten konuşmaya çalıştılar ve Sayın Tatar ve bizden gerekli cevapları aldılar."

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