Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde lise öğrencileri bulunan servis aracı sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyrederken dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 lise öğrencisi ve araç şoförü yaralandı. Aracın çarptığı bir kadının ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.