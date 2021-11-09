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  3. Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dereye uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 21 lise öğrencisi ve araç şoförü yaralanırken midibüsün çarptığı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde lise öğrencileri bulunan servis aracı sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 P 0860 plakalı midibüs, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyrederken dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda  itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Yaralanan öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kazada ilk belirlemelere göre 21 lise öğrencisi  ve araç şoförü yaralandı. Aracın çarptığı bir kadının ise yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 

Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!Son dakika | Kocaeli Çayırova'da öğrenci servisi dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Tayfun Altuntaş
Editör
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