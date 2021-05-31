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  3. SON DAKİKA| Kocaeli'de zincirleme kaza, 20'den fazla araç birbirine girdi

SON DAKİKA| Kocaeli'de zincirleme kaza, 20'den fazla araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.  Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA| Kocaeli'de zincirleme kaza, 20'den fazla araç birbirine girdi

SON DAKİKA haberi... Kocaeli'deki zincirleme kaza 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

20'DEN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi. Bir tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

SON DAKİKA| Kocaelide zincirleme kaza, 20den fazla araç birbirine girdi

YARALILAR VAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştur. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor.

SON DAKİKA| Kocaelide zincirleme kaza, 20den fazla araç birbirine girdiSON DAKİKA| Kocaelide zincirleme kaza, 20den fazla araç birbirine girdiSON DAKİKA| Kocaelide zincirleme kaza, 20den fazla araç birbirine girdi

 

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