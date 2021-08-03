Son dakika | Konya'daki katliama ilişkin yeni gelişme!

Son dakika haberi... Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleşen olayda güvenlik kameraları ile belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise hala sürüyor.