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  3. Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: "En yüksek sesle söylüyorum..."

Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: "En yüksek sesle söylüyorum..."

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs için "En kötü günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: "En yüksek sesle söylüyorum..."

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşın yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün eskisi gibi gücü olmadığını belirten Koca, "En yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. En kötü günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: En yüksek sesle söylüyorum...

"VATANDAŞIMIZ SABRETTİ BUGÜNLERE GELDİK"

Koronavirüs sürecinin hafiflemesinde vatandaşın sabrının büyük payı olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: En yüksek sesle söylüyorum...

TÜRKİYE GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN DAHA İYİ DURUMDA

Gelişmiş ülkelerin, sağlık hizmetlerinin verilmesinde Türkiye'den çok geride kaldıklarını belirten Fahrettin Koca, "Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler. Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Artık tedbir kişisel." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Koronavirüs bitiyor mu? Bakan Koca müjdeyi duyurdu: En yüksek sesle söylüyorum...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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