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  3. Son dakika: Koronavirüs şoku! Hatayspor- Fenerbahçe hazırlık maçı iptal edildi

Son dakika: Koronavirüs şoku! Hatayspor- Fenerbahçe hazırlık maçı iptal edildi

Son dakika: Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçının Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika: Koronavirüs şoku! Hatayspor- Fenerbahçe hazırlık maçı iptal edildi

Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

NE OLMUŞTU?

Hatay'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Yeni Hatay Stadyumunun açılış maçında 27 Mart Cumartesi, Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapması planlanıyordu. Ancak Fenerbahçe'de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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