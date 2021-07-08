Son dakika | Kritik temas! Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Afganistan üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini sürdürmektedir. Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir."