SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!
Son dakika haberi... Merkez Bankası yetkililerince hazırlanan rapora göre, cari işlemler hesabı nisanda, beklentinin altında gerçekleşerek 1 milyar 712 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 32 milyar 737 milyon dolar olarak açıklandı.
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
GEÇEN YILA KIYASLA 3 MİLYAR 584 MİLYON DOLAR AZALDI
Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.
Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 942 milyon dolar fazla verdi.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre 212 milyon dolar artan ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriş kalemi, bu dönemde 248 milyon dolar oldu.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 329 milyon dolardan 3 milyar 415 milyon dolara revize edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
YATIRIMLARDAN 1 MİLYAR 534 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ
TCMB tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2020 Ocak-Nisan
2021 Nisan
2021 Ocak-Nisan
A-
CARİ İŞLEMLER HESABI
-14.154
-1.712
-9.576
1.
İhracat
51.836
18.649
68.156
2.
İthalat
65.297
20.162
76.647
Mal Dengesi
-13.461
-1.513
-8.491
3.
Hizmet Gelirleri
11.714
3.003
11.429
4.
Hizmet Giderleri
8.595
2.192
8.809
Mal ve Hizmet Dengesi
-10.342
-702
-5.871
5.
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
2.071
548
2.600
6.
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
5.594
1.806
6.752
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
-13.865
-1.960
-10.023
7.
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
-289
248
447
B.
SERMAYE HESABI
-16
-1
-22
C.
FİNANS HESABI
9.159
-332
440
8.
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
573
541
1.319
9.
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
2.678
597
2.732
10.
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
2.091
456
-150
11.
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
-6.615
-1.078
-2.265
11.1.
Hisse Senetleri
-2.930
-123
-1.935
11.2.
Borç Senetleri
-3.685
-955
-330
12.
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
-4.892
-752
8.947
12.1.
Merkez Bankası
0
0
0
12.2.
Genel Hükümet
13
0
3
12.3.
Bankalar
411
-2.419
5.833
12.4.
Diğer Sektörler
-5.316
1.667
3.111
13.
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
-7.450
1.058
9.209
13.1.
Merkez Bankası
993
1
1.380
13.2.
Genel Hükümet
-97
-79
-363
13.3.
Bankalar
-1.060
-399
4.181
13.4.
Diğer Sektörler
-7.286
1.535
4.011
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
-23.329
-1.381
-10.038
D.
NET HATA VE NOKSAN
-1.799
198
7.181
GENEL DENGE
25.128
1.183
2.857
E.
REZERV VARLIKLAR
-25.128
-1.183
-2.857
14.
Resmi Rezervler
-25.128
-1.183
-2.857
15.
Uluslararası Para Fonu Kredileri
0
0
0
2020 Ocak-Nisan
2021 Nisan
2021 Ocak-Nisan
A-
CARİ İŞLEMLER HESABI
-14.154
-1.712
-9.576
1.
İhracat
51.836
18.649
68.156
2.
İthalat
65.297
20.162
76.647
Mal Dengesi
-13.461
-1.513
-8.491
3.
Hizmet Gelirleri
11.714
3.003
11.429
4.
Hizmet Giderleri
8.595
2.192
8.809
Mal ve Hizmet Dengesi
-10.342
-702
-5.871
5.
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
2.071
548
2.600
6.
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
5.594
1.806
6.752
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
-13.865
-1.960
-10.023
7.
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
-289
248
447
B.
SERMAYE HESABI
-16
-1
-22
C.
FİNANS HESABI
9.159
-332
440
8.
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
573
541
1.319
9.
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
2.678
597
2.732
10.
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
2.091
456
-150
11.
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
-6.615
-1.078
-2.265
11.1.
Hisse Senetleri
-2.930
-123
-1.935
11.2.
Borç Senetleri
-3.685
-955
-330
12.
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
-4.892
-752
8.947
12.1.
Merkez Bankası
0
0
0
12.2.
Genel Hükümet
13
0
3
12.3.
Bankalar
411
-2.419
5.833
12.4.
Diğer Sektörler
-5.316
1.667
3.111
13.
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
-7.450
1.058
9.209
13.1.
Merkez Bankası
993
1
1.380
13.2.
Genel Hükümet
-97
-79
-363
13.3.
Bankalar
-1.060
-399
4.181
13.4.
Diğer Sektörler
-7.286
1.535
4.011
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
-23.329
-1.381
-10.038
D.
NET HATA VE NOKSAN
-1.799
198
7.181
GENEL DENGE
25.128
1.183
2.857
E.
REZERV VARLIKLAR
-25.128
-1.183
-2.857
14.
Resmi Rezervler
-25.128
-1.183
-2.857
15.
Uluslararası Para Fonu Kredileri
0
0
0