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  3. SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Son dakika haberi... Merkez Bankası yetkililerince hazırlanan rapora göre, cari işlemler hesabı nisanda, beklentinin altında gerçekleşerek 1 milyar 712 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 32 milyar 737 milyon dolar olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu.

GEÇEN YILA KIYASLA 3 MİLYAR 584 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 942 milyon dolar fazla verdi.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre 212 milyon dolar artan ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriş kalemi, bu dönemde 248 milyon dolar oldu.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 329 milyon dolardan 3 milyar 415 milyon dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

YATIRIMLARDAN 1 MİLYAR 534 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ

TCMB tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

SON DAKİKA! Kritik veriler açıklandı: Cari açık Nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı!

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Nisan

2021 Nisan

2021 Ocak-Nisan

A-

CARİ İŞLEMLER HESABI

-14.154

-1.712

-9.576

1.

İhracat

51.836

18.649

68.156

2.

İthalat

65.297

20.162

76.647

 

Mal Dengesi

-13.461

-1.513

-8.491

3.

Hizmet Gelirleri

11.714

3.003

11.429

4.

Hizmet Giderleri

8.595

2.192

8.809

 

Mal ve Hizmet Dengesi

-10.342

-702

-5.871

5.

Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

2.071

548

2.600

6.

Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler

5.594

1.806

6.752

 

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi

-13.865

-1.960

-10.023

7.

İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

-289

248

447

B.

SERMAYE HESABI

-16

-1

-22

C.

FİNANS HESABI

9.159

-332

440

8.

Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

573

541

1.319

9.

Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

2.678

597

2.732

10.

Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi

2.091

456

-150

11.

Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu

-6.615

-1.078

-2.265

11.1.

Hisse Senetleri

-2.930

-123

-1.935

11.2.

Borç Senetleri

-3.685

-955

-330

12.

Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

-4.892

-752

8.947

12.1.

Merkez Bankası

0

0

0

12.2.

Genel Hükümet

13

0

3

12.3.

Bankalar

411

-2.419

5.833

12.4.

Diğer Sektörler

-5.316

1.667

3.111

13.

Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

-7.450

1.058

9.209

13.1.

Merkez Bankası

993

1

1.380

13.2.

Genel Hükümet

-97

-79

-363

13.3.

Bankalar

-1.060

-399

4.181

13.4.

Diğer Sektörler

-7.286

1.535

4.011

 

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

-23.329

-1.381

-10.038

D.

NET HATA VE NOKSAN

-1.799

198

7.181

 

GENEL DENGE

25.128

1.183

2.857

E.

REZERV VARLIKLAR

-25.128

-1.183

-2.857

14.

Resmi Rezervler

-25.128

-1.183

-2.857

15.

Uluslararası Para Fonu Kredileri

0

0

0

2020 Ocak-Nisan

2021 Nisan

2021 Ocak-Nisan

A-

CARİ İŞLEMLER HESABI

-14.154

-1.712

-9.576

1.

İhracat

51.836

18.649

68.156

2.

İthalat

65.297

20.162

76.647

 

Mal Dengesi

-13.461

-1.513

-8.491

3.

Hizmet Gelirleri

11.714

3.003

11.429

4.

Hizmet Giderleri

8.595

2.192

8.809

 

Mal ve Hizmet Dengesi

-10.342

-702

-5.871

5.

Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

2.071

548

2.600

6.

Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler

5.594

1.806

6.752

 

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi

-13.865

-1.960

-10.023

7.

İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

-289

248

447

B.

SERMAYE HESABI

-16

-1

-22

C.

FİNANS HESABI

9.159

-332

440

8.

Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

573

541

1.319

9.

Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

2.678

597

2.732

10.

Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi

2.091

456

-150

11.

Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu

-6.615

-1.078

-2.265

11.1.

Hisse Senetleri

-2.930

-123

-1.935

11.2.

Borç Senetleri

-3.685

-955

-330

12.

Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

-4.892

-752

8.947

12.1.

Merkez Bankası

0

0

0

12.2.

Genel Hükümet

13

0

3

12.3.

Bankalar

411

-2.419

5.833

12.4.

Diğer Sektörler

-5.316

1.667

3.111

13.

Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

-7.450

1.058

9.209

13.1.

Merkez Bankası

993

1

1.380

13.2.

Genel Hükümet

-97

-79

-363

13.3.

Bankalar

-1.060

-399

4.181

13.4.

Diğer Sektörler

-7.286

1.535

4.011

 

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

-23.329

-1.381

-10.038

D.

NET HATA VE NOKSAN

-1.799

198

7.181

 

GENEL DENGE

25.128

1.183

2.857

E.

REZERV VARLIKLAR

-25.128

-1.183

-2.857

14.

Resmi Rezervler

-25.128

-1.183

-2.857

15.

Uluslararası Para Fonu Kredileri

0

0

0

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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