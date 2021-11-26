Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakibi...

Bir döneme damga vurmuştu! Kaya Olgar hayatını kaybetti

Sevilen yarışmaya ilişkin bomba iddia: MasterChef Dilara ve Sergen aşk mı yaşıyor?

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplu açılış töreninde konuştu: Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz, bu faizler düşecek