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  3. Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakibi...

Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakibi...

Son dakika haberi.... A Milli Futbol Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu.

Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakibi...

Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde yapıldı. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada bulunan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakipleri...

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Eşleşmeler şu şekilde:

A YOLU

İskoçya - Ukrayna galibi
Galler - Avusturya galibi

B YOLU

Rusya - Polonya galibi
İsveç - Çekya galibi

C YOLU

İtalya - Kuzey Makedonya galibi
Portekiz - Türkiye galibi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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