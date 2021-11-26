Son dakika | Kura çekimleri yapıldı! İşte A Milli Takımı'n rakibi...
Son dakika haberi.... A Milli Futbol Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu.
Son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde yapıldı. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada bulunan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.
Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Eşleşmeler şu şekilde:
A YOLU
İskoçya - Ukrayna galibi
Galler - Avusturya galibi
B YOLU
Rusya - Polonya galibi
İsveç - Çekya galibi
C YOLU
İtalya - Kuzey Makedonya galibi
Portekiz - Türkiye galibi