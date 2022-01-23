Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika! Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrilmesi sonucu, çok sayıda insan yaralanırken, hayatını kaybedenler de oldu.
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kaza nedeninin yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilişkisi olabileceği tahmin ediliyor. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 yolcu yaralandığı biliniyor.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.