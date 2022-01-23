Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! Son dakika! Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrilmesi sonucu, çok sayıda insan yaralanırken, hayatını kaybedenler de oldu.

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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kaza nedeninin yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilişkisi olabileceği tahmin ediliyor. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 yolcu yaralandığı biliniyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri marmara otoyolukaza