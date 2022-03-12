Son dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi, Ankara istikameti kapandı Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'da 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Olay yerine ekipler sevk edilirken, otoyol Ankara istikametine kapandı.

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Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'da 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Olay yerine ekipler sevk edilirken Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol Ankara istikametine kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor. Detaylar gelecek... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri