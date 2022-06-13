Son dakika! Libya Tezkeresi TBMM'de! 18 ay uzatılabilir!

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Libya Tezkeresi’nin süresinin 18 ay uzatılması öngörülüyor. Müteakip süreçte UMH'nin, ülkenin refahına kasteden bu saldırılara son verdiğini, böylece Libya'nın, Türkiye ve tüm bölge için güvenlik risk oluşturabilecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, sahada sükunetin sağlandığı, ülkede BM'nin kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önünün açılabildiği belirtilen tezkerede önemli detaylara yer verildi.

TEZKERE METNİ

ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devam edeceği belirtilen tezkerede "Türkiye, BM kolaylaştırıcılığında ilgili BMGK kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğini sürdürmektedir. Libya'da 24 Aralık 2021 tarihi için planlanan seçimlerin yapılamaması sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu büyük fedakarlıklarla sahada tesis edilen sükuneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya'nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük önemi haizdir." ifadeleri yer aldı.