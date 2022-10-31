Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bugün itibariyle partideki görevinden istifa ettiğini bildirdi. Ünal, istifa ettiği bilgisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

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Mahir Ünal'ın parti grup başkan vekilliğinde istifa etmesi sonrası yerine Özlem Zengin atandı.