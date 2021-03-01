SON DAKİKA! Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme değerlendirmesi!
Son dakika haberi... Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı rapora göre belilrlenen Türkiye ekonomisi 2020 büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının getirdiği krize rağmen 2020'yi büyüme ile kapatan nadir ülkeler arasında yer aldığımızı ifade etti.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TÜİK'in açıkladığı 2020 yılına ait büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." ifadelerini kullandı.
Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 1, 2021
2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması.
Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.