Son dakika! Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 şüpheliye operasyon Son dakika! Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

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Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun, “Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı. 18 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA KARARI Bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında 10 kamu görevlisinin de yer aldığı 18 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi. Kamu görevlileri arasında Maltepe Belediyesinde görevli zabıtaların da yer aldığı bilgilerine ulaşıldı.