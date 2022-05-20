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Son dakika! Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 şüpheliye operasyon

Son dakika! Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Son dakika! Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 şüpheliye operasyon

Operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonun, “Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı.

Son dakika! Maltepe'de rüşvet operasyonu!

18 ŞÜPHELİNİN YAKALAMA KARARI

Bu sabah düzenlenen operasyonda  aralarında 10  kamu görevlisinin de yer aldığı 18 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi. Kamu görevlileri arasında Maltepe Belediyesinde görevli zabıtaların da yer  aldığı bilgilerine ulaşıldı.

Son dakika! Maltepe'de rüşvet operasyonu!

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