Son dakika | Manisa Kula'daki makilik alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika... Manisa'nın Kula ilçesindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarındaki makilik alanda dumanın yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.