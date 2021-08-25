Son dakika | Manisa Kula'daki makilik alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarındaki makilik alanda dumanın yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.