Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde bir tur ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 37 kişi ise yaralandı.

6 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir-İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada bir otobüsün, yol kenarında bekleyen tırın römork kısmına çarptığı ifade edildi. Bu çarpışmanın sonucunda ağır hasar alan otobüste bulunan vatandaşların 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gelen bilgilere göre 37 yaralının bulunduğu kazada ağır yaralı vatandaşlar da bulunuyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Soma'da meydana gelen kazayla ilgili, Manisa Valiliği açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada:

"Bugün sabah saatleri itibariyle Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.