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  3. Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde bir tur ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 37 kişi ise yaralandı.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

6 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir-İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada bir otobüsün, yol kenarında bekleyen tırın römork kısmına çarptığı ifade edildi. Bu çarpışmanın sonucunda ağır hasar alan otobüste bulunan vatandaşların 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gelen bilgilere göre 37 yaralının bulunduğu kazada ağır yaralı vatandaşlar da bulunuyor.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Soma'da meydana gelen kazayla ilgili, Manisa Valiliği açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada:

"Bugün sabah saatleri itibariyle Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 

 

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