Son dakika! Marmara açıklarında gemi kazası!

Son dakika haberi... Marmara denizinde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" adlı gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisinin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın ardından bölgede yaşanabilecek tehlikelerin önlenmesi adına Kıyı Emniyeti Müdürlüğü harekete geçti.

Kazanın ardından iki geminin kaptanları olayın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler sevk edildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.

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