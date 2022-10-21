Son dakika | Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti! Seferlerde aksamalar yaşanıyor

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre olay saat 13.26'da Yenikapı istasyonunda meydana geldi. Bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşanan olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Vatandaşların istasyonlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
MARMARAY'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."
Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 21, 2022