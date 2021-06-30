SON DAKİKA! Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu: Yüzde 65,7 artış!

Son dakika haberi... Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalatı yüzde 54 yükselişle 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT DA İTHALAT DA YÜKSELİŞTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020'de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80'e çıktı.

İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2020 döneminde yüzde 74,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,3'e yükseldi.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Mayısta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68,6, ithalat yüzde 61,7 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta 9 milyar 207 milyon dolardan 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 10 milyar 725 milyon dolar seviyesinden 17 milyar 342 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mayısta 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti.

ARA MALLAR VE SERMAYE PAYI

Türkiye'nin mayıs ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,7 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, mayıs ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, mayısta ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,3 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 75,8, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

İTHALAT VE HRACATTA İLK SIRADAKİ ÜLKELER

Mayısta, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 152 milyon dolarla ABD, 1 milyar 106 milyon dolarla Birleşik Krallık, 835 milyon dolarla İtalya, 715 milyon dolarla İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sını oluşturdu.

Ocak-mayıs dönemindeki ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 683 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 427 milyon dolarla ABD, 4 milyar 983 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 397 milyon dolarla İtalya ve 3 milyar 981 milyon dolarla Irak izledi. 5 ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Mayısta Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 62 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya, 951 milyon dolarla ABD, 933 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 286 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 312 milyon dolarla Rusya, 9 milyar 354 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 700 milyon dolarla ABD, 4 milyar 575 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ine tekabül etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta bir önceki aya göre ihracat yüzde 2, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 63,7, ithalat yüzde 51,6 yükseldi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı mayısta yüzde 2,7 ve ocak-mayıs döneminde yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1, ocak-mayıs döneminde yüzde 94,3 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı mayısta yüzde 78,4 olarak kayıtlara geçerken yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,4 olarak hesaplandı.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ocak-mayıs döneminde yüzde 78,8 olurken bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artarak 15 milyar 652 milyon dolara, ithalat yüzde 51,2 yükselerek 19 milyar 317 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 9,4 artışla 3 milyar 352 milyon dolardan 3 milyar 665 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020'de yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 81'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artarak 80 milyar 771 milyon doları, ithalat yüzde 26,2 artışla 99 milyar 364 milyon doları buldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 azalarak 20 milyar 554 milyon dolardan, 18 milyar 593 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2020 döneminde yüzde 73,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 81,3'e yükseldi.