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  3. SON DAKİKA! MEB'den bayram öncesi tatil açıklaması: 10,11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek!

SON DAKİKA! MEB'den bayram öncesi tatil açıklaması: 10,11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okulların 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara vereceği belirtildi. Bu tarihlerde kamu çalışanlarının da idari izinli sayılması sebebiyle uzaktan eğiitim yapılmayacak.

SON DAKİKA! MEB'den bayram öncesi tatil açıklaması: 10,11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

TÜM RESMİ VE ÖZEL OKULLAR TATİL

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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