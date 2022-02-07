Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!Nitramit ne demek, TDK'ya göre Nitramit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makine Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRamazan Akkır kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ramazan Akkır'ın biyografisiİdo Tatlıses'in, karısını paylaşarak kullandığı hitap "Sen gerçekten İbrahim Tatlıses'in oğluymuşsun" dedirtti! Takipçileri ikiye bölündüZiraat Türkiye Kupası son 16: Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Nihal Bengisu Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi gazetede yazıyor?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Denizlispor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hakan Bayrakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı'nın biyografisi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika! Ara transfer döneminde iç transferde de hızlı olan Medipol Başakşehir, Carlos Ponck'un sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor ile anlaştığını açıkladı.

Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takıma katılmasıyla birlikte yükselişe geçen ve ara transfer döneminde de hareketli günler geçiren Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Lacivertl-turunculu ekip 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor ile kiralandığını resmi olarak açıkladı.

Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Medipol Başakşehir tarafından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT