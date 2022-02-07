Son dakika! Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha! Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takıma katılmasıyla birlikte yükselişe geçen ve ara transfer döneminde de hareketli günler geçiren Medipol Başakşehir'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Lacivertl-turunculu ekip 27 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor ile kiralandığını resmi olarak açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Medipol Başakşehir tarafından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.