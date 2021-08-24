Son dakika | Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre; Meksika'nın güneydoğusunda 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Ulusal Sismoloji Servisi, Meksika'nın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Merkez üssü Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletine bağlı Hidalgo kentine 175 kilometre uzaklıkta olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yetkililer, depremde can ve mal kay kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Sarsıntıdan, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ile El Salvador'un kıyılarının da etkilendiği belirtildi.