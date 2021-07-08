Son dakika | Merakla bekleniyordu! Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

Son dakika... Türkiye'de 700 binden fazla kamu işçisinin maaşına yapılacak zammı belirlemek için süren görüşmelerde hükümetin zam teklifi belli oldu. Söz konusu zam teklifine göre maaşı brüt 3577 TL - 4 bin TL arasında alanlara 60 TL, maaşı brüt 3577 - 3750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL zam yapılması teklif edildi.

Ayrıca maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı.

Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar hükümetin zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti" dedi.

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

SENDİKALARIN TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini , 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

Kaynak: Bölge Gündem, AA.