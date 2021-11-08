Son dakika! Meral Akşener ilk kez Lütfü Türkkan hakkında konuştu!

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ilk kez konuştu. Partisini olayla ilgili olarak "Bizi sahadan çekmek istiyorlar" diye uyaran Akşener, "Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

AKŞENER İLK KEZ KONUŞTU

Lütfü Türkkan, ortaya çıkan çirkin görüntülerinin ardından, Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti. Bunun üzerine parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaya ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. Akşener, ilk kez şehit yakınına küfreden Türkkan hakkında düşüncelerini paylaştı.

"TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00'te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplantı gerçekleştirdi. Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili oldu. Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş şehit yakını olduğunu belirtip Akşener'i HDP ile yakın ilişki kurduğu iddiasıyla protesto etti. Yaşanan olayın büyümemesi adına İYİ Parti Grup Bakan Vekili Lütfü Türkkan vatandaşı sakinleştirmek için boynuna sarıldı. O esnada şehit yakınına küfür ettiği öğrenilen Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Meral Akşener'in ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaş "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara da yansımıştı.