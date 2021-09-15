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  3. SON DAKİKA! Merkez Bankası adımı attı! 'Dijital Türk lirası' projesi hayata geçilecek

SON DAKİKA! Merkez Bankası adımı attı! 'Dijital Türk lirası' projesi hayata geçilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtlarını imzalamasının ardından "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu" oluşturduklarını duyurdu. Dijital Türk Lirası projesi birinci faz çalışma sonuçları ise 2022 yılında açıklanacağı belirtildi.

SON DAKİKA! Merkez Bankası adımı attı! 'Dijital Türk lirası' projesi hayata geçilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu" oluşturduklarının bilgisini verdi.

Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır.

SON DAKİKA! Merkez Bankası adımı attı! 'Dijital Türk lirası' projesi hayata geçilecek

DİGİTAL TÜRK LİRASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU OLUŞTURULDU

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır.

SON DAKİKA! Merkez Bankası adımı attı! 'Dijital Türk lirası' projesi hayata geçilecek

TESTLERİN ARDINDAN İLERİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.

TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.
Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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