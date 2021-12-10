Son dakika | Merkez Bankası'ndan dolar kuruna üçüncü kez müdahale

Döviz kurlarında yaşanan fiyat oluşumlarına karşı piyasalara müdahale eden Merkez Bankası bir kez daha harekete geçti. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verilerek piyasalara üçüncü kez müdahale edildiği duyuruldu.

10 GÜNDE ÜÇÜNCÜ KEZ

Merkez Bankası 1 ve 3 Aralık tarihlerinde piyasaya müdahale etmesinin ardından 10 günde bunu üçüncü kez yapmış oldu. Bankanın, dolar kurunun 14 TL'ye yaklaşmasının ardından üçüncü kez müdahalede bulunması ise dikkat çekti.

MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Ayrıca Merkez Bankası yaptığı müdahalenin büyüklüğünü 15 gün sonra yaptığı açıklama ile duyuracak.