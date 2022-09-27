İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mersin'deki saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin kimliği tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı Mersin'de polis evine gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 teröristten birinin kimliği tespit edildi.

Rukiye Karapunar
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mersin'deki saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin kimliği tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı Mersin'de polis evine gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 teröristten birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtti.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mersin'deki saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin kimliği tespit edildi!

Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

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