İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mersin'deki saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin kimliği tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı Mersin'de polis evine gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 teröristten birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirtti.
Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.