Son dakika | Meslektaşını öldüren doktora ilişkin flaş gelişme

Son dakika haberi... Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşı Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter’in yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, Sümter'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talebini tekrarladı.

MESLEKTAŞINI 75 KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN DOKTOR, MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Sümter'i "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

NE OLMUŞTU?

11 Ekim 2019'da İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

Aynı hastanede çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Yavuz Sümter'le ilgili Adli Tıp Kurumundan hazırlanan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yer verilmişti.